Težak sudar u Dalmaciji. Vozač motocikla helikopterom prevezen u splitsku bolnicu

Teška prometna nesreća dogodila se oko 7.20 sati u mjestu Promajna. Sudarili su se osobno vozilo i motocikl.

Sve žurne službe su na terenu, a vozač motocikla je helikopterom prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Nije poznata težina njegovih ozljeda.

Promet se tom dionicom ceste odvija usporeno - u smjeru Makarske ide se zaobilaznim putem.

"Uutros, 15. kolovoza 2025.g., oko 07,20 sati, na DC-8, Promajna, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo.

Vozač motocikla je helikopterom prevezen u KBC Split.

Promet u smjeru Makarske odvija se zaobilazno", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.