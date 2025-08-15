Close Menu

Težak sudar u Dalmaciji. Vozač motocikla helikopterom prevezen u splitsku bolnicu

Sudarili su se automobil i motocikl

Teška prometna nesreća dogodila se oko 7.20 sati u mjestu Promajna. Sudarili su se osobno vozilo i motocikl. 

Sve žurne službe su na terenu, a vozač motocikla je helikopterom prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Nije poznata težina njegovih ozljeda. 

Promet se tom dionicom ceste odvija usporeno - u smjeru Makarske ide se zaobilaznim putem. 

"Uutros, 15. kolovoza 2025.g., oko 07,20 sati, na DC-8, Promajna, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo.

Vozač motocikla je helikopterom prevezen u KBC Split.

Promet u smjeru Makarske odvija se zaobilazno", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
8
Mad
0