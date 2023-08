TEŽAK DAN ZA RIJEKU Kratka, ali vrlo jasna poruka Armade

Nakon neočekivanog odlaska Sergeja Jakirovića na svojoj Facebook stranica oglasila Armada.

Jakirović je klupu aktualnog prvaka Hrvatske preuzeo nakon što su raskinuli ugovor s Igorom Bišćanom. Za Bišćana se kobnim pokazao poraz u trećem pretkolu Lige prvaka protiv grčkog AEK-a, piše Večernji list.

"Ostajemo kao i uvijek samo klub i mi. Sami protiv svih", piše u objavi fotografije s transparentom na kojem stoji: "HNK Rijeka: Ništa nije sveto sve je bruto i neto!"

Osim navijača šokirana je i uprava kluba. Osobito je vokalan oko odlaska trenera Jakirovića bio predsjednik Damir Mišković.

"Jakirović me nazvao u 15 minuta nakon sto je objavljeno da je trener Dinama, kada je priopćenje već bilo na njihovim stranicama. Rekao je da je Dinamo velika prilika, naravno da jest, razumijem to, i to je normalno, ali način je nenormalan", kazao je Mišković.