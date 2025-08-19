Tetovirao ACAB na trbuh: Policija ga prvo uhitila, evo zašto ga je sudac pustio

Zbog optužbi za omalovažavanje policijskih službenika, 31-godišnji M. M. iz Rijeke nedavno se našao na optuženičkoj klupi Općinskog suda u Rijeci. Optužnica je navodila da je prošlog kolovoza u Rijeci omalovažavao dva policajca "prilikom vršenja službene dužnosti na način da je na vidljivom dijelu tijela (na donjem dijelu trbuha) imao napisano ‘ACAB‘, odnosno ‘All cops are bastards‘, što u prijevodu znači ‘svi policajci su gadovi‘."

M. M. je ispitan na sudu gdje je rekao da se ne smatra krivim za prekršaj koji mu se stavlja na teret, te je ispričao da su ga toga dana policajci zaustavili i tražili da im pokaže osobnu iskaznicu, koju nije imao kod sebe, piše Jutarnji list.

- Policajci su mi zatim rekli da se skinem do gola, a tada su na donjem dijelu trbuha uočili da imam tetovažu A.C.A.B.. Oni su pogrešno protumačili da bi to trebalo omalovažavati policiju. To zapravo znači Armada Crikvenica Armada Bribir. Ja sam dugogodišnji navijač NK Rijeke i pripadnik sam Armade. Imam puno tetovaža, a osim te imam još jednu navijačku, i to lovorov vijenac kao znak pobjede, rekao je u svojoj obrani.

Sucu je pritom pokazao spornu tetovažu, a on je ustanovio da M. M. zaista ima mnogo tetovaža, od kojih nekoliko na donjem dijelu trbuha. Na kraju ga je odlučio osloboditi optužbi, a oslobođen je i plaćanja troškova postupka koji su pali na teret proračunskih sredstava.

U obrazloženju presude, sudac je naveo da nije mogao sa sigurnošću utvrditi je li M. M. kriv za prekršaj za koji ga se teretilo.

- Sud je zaključio da je okrivljenik kao pripadnik navijačke skupine Armada na donjem dijelu trbuha, dakle ne na vidljivom dijelu tijela, istetovirao slova A.C.A.B. iskazujući time naklonost svojoj navijačkoj skupini riječima Armada Crikvenica Armada Bribir, a s obzirom na to da isti živi u Crikvenici. Tijekom postupka utvrđeno je da isti ima još jednu navijačku tetovažu. Posebno se naglašava da navedena tetovaža nije na vidljivom dijelu tijela, dakle da ista ne provocira niti vrijeđa jer nije vidljivo istaknuta.

Na temelju ovako provedenog postupka, te ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, Sud ne nalazi nedvojbeno utvrđenim da su se u ponašanju okrivljenika stekla sva obilježja djela prekršaja iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zaključio je sudac.