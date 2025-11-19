TESTIRANE 22 VRSTE ČOKOLADA: Samo tri su dobile preporuku

Čokolada postaje sve više luksuzni proizvod jer su cijene posljednjih godina znatno porasle. Ipak, osobito u božićno vrijeme, čokolada se i dalje kupuje i daruje u velikim količinama. Ova rečenica može se primjeniti kako na Hrvatsku tako i na svaku europsku državu, a i šire. No dok u Hrvatskoj čekamo na neku sličnu analizu, njemačka organizacija Stiftung Warentest objavila je rezultate velikog testiranja čokolada koje se prodaju na njemačkom tržištu, piše Fenix Magazin.

Njihovo istraživanje pokazuje da među mliječnim i tamnim čokoladama postoje velike razlike u kvaliteti. Testirano je ukupno 22 proizvoda, pri čemu su stručnjaci ocjenjivali sastojke, udio kakaa i vanilije, okus te moguće kontaminacije.

Tri čokolade dobile preporuku

Tri proizvoda posebno su impresionirala testere. Među njima se ističe čokolada Rewe Bio Edel-Vollmilch Kakao 37%. Ova čokolada ima certifikat Fair-Trade, odličnu senzoriku te vrhunsku mikrobiološku kvalitetu – nije otkrivena prisutnost štetnih tvari ili mikroba. Uz to, relativno je povoljna, što je rezultiralo ukupnom ocjenom “dobro”.

Stiftung Warentest napominje da, osim jednog proizvoda, nijedna testirana čokolada nije bila kontaminirana mikroorganizmima ili pesticidima. No, kod ambalaže mnogi proizvodi mogu se poboljšati; prednost imaju tanke plastične folije koje ne povećavaju značajno težinu proizvoda.

Kritike: premalo kakaa i salmonela u jednom proizvodu

Testeri također ističu da čak ni skuplje čokolade nisu uvijek uvjerile okusom, a visoki udio kakaa, od više od 40 %, ponekad ne može nadoknaditi slabiji dojam. Neke tablice imaju netočne ili neprecizne podatke o udjelu kakaa i vanilije.

Najlošiji rezultat u testu dobila je veganska čokolada iChoc Planty Classic, koja je dobila ocjenu “nedovoljan”. Razlog je dokaz prisutnosti salmonele, što je ozbiljan zdravstveni rizik. Stiftung Warentest već je u srpnju upozorio na ovu opasnost, pa čokoladu nisu testirali na okus.

Rezultati testa

Od 22 testirane mliječne i tamne čokolade:

12 proizvoda ocijenjeno je s “dobro”

7 proizvoda sa “zadovoljavajuće”

2 proizvoda s “dovoljno”

1 proizvod s “nedovoljno”.