Teško ozlijeđeni policajac iz Splita uspješno nastavlja svoj oporavak

Ante Križan, Dugopoljac koji je početkom prosinca prošle godine u naselju Bilice desetak puta izboden nožem od strane 18-godišnjaka, uspješno nastavlja svoj oporavak, javlja Dugopolje.org.

Nakon što je prošao kritično razdoblje i otpušten iz KBC-a Split na kućnu njegu, danas je došao na kontrolne preglede u bolnicu Križine. Tamo su ga zatekli vedrog duha i optimističnog pogleda prema budućnosti.

Križan je zahvalio svima koji su pratili njegov oporavak i molili za njegovo zdravlje, pozdravivši sve koji su strepili nad njegovom sudbinom. Njegov smireni i pozitivan stav daje nadu svima koji su ga pratili kroz teško razdoblje.