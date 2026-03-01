Teško pretučen 21-godišnjak u centru Zagreba, napalo ga više osoba

U Bogovićevoj ulici u središtu Zagreba noćas je teško ozlijeđen 21-godišnjak, kojeg je, prema prvim informacijama, fizički napalo više nepoznatih osoba.

Napad se dogodio oko 3:30 sati, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Ozlijeđeni mladić prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti napada te identificirali i pronašli počinitelji.