Teške krađe u Splitu: Policija uhitila 44-godišnjaka, određen istražni zatvor

Provedenim kriminalističkim istraživanjem identificiran je 44-godišnji muškarac za kojeg je utvrđena osnova sumnje da je počinio tri kaznena djela teške krađe

Policijski službenici Druge policijske postaje Split postupali su 10. studenoga 2025. godine po dvjema dojavama o provalama na području grada Splita. Prvi događaj odnosio se na provalu u ugostiteljski objekt u jutarnjim satima, dok je druga dojava zaprimljena o provali u metalni kontejner na gradilištu u Glagoljaškoj ulici. Očevidi su obavljeni na obje lokacije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nepoznati počinitelj u ugostiteljski objekt ušao razbijanjem staklene stijene, nakon čega je iz unutrašnjosti otuđio novac iz dvije odvojene prostorije. U drugom događaju ispred kontejnera na gradilištu utvrđeno je da je počinitelj uporabom tvrdog predmeta nasilno otvorio ulazna vrata te otuđio više komada alata, radne opreme i elektrokabela.

Ukupna materijalna šteta u oba događaja procjenjuje se na nekoliko stotina eura u prvom, te oko 2.000 eura u drugom slučaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem identificiran je 44-godišnji muškarac za kojeg je utvrđena osnova sumnje da je počinio tri kaznena djela teške krađe.

