Teške krađe u Splitu: Policija uhitila 44-godišnjaka, određen istražni zatvor

Policijski službenici Druge policijske postaje Split postupali su 10. studenoga 2025. godine po dvjema dojavama o provalama na području grada Splita. Prvi događaj odnosio se na provalu u ugostiteljski objekt u jutarnjim satima, dok je druga dojava zaprimljena o provali u metalni kontejner na gradilištu u Glagoljaškoj ulici. Očevidi su obavljeni na obje lokacije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nepoznati počinitelj u ugostiteljski objekt ušao razbijanjem staklene stijene, nakon čega je iz unutrašnjosti otuđio novac iz dvije odvojene prostorije. U drugom događaju ispred kontejnera na gradilištu utvrđeno je da je počinitelj uporabom tvrdog predmeta nasilno otvorio ulazna vrata te otuđio više komada alata, radne opreme i elektrokabela.

Ukupna materijalna šteta u oba događaja procjenjuje se na nekoliko stotina eura u prvom, te oko 2.000 eura u drugom slučaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem identificiran je 44-godišnji muškarac za kojeg je utvrđena osnova sumnje da je počinio tri kaznena djela teške krađe.