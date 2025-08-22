Teška prometna u Hrvatskoj: Autom se zabio u kuću i prevrnuo na krov

U noći na petak, desetak minuta nakon ponoći, na državnoj cesti u Tušiloviću kod Karlovca dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je 22-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede, javila je karlovačka policija.

Prema policijskom izvješću, mladić je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka te je zbog brzine neprilagođene uvjetima na cesti pri ulasku u zavoj izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil je potom prešao na suprotnu stranu kolnika, udario u rubni kamen, a zatim nekontrolirano sletio s ceste. Vozilo se zaustavilo tek nakon što je udarilo u zidić, dvorišna vrata i prozor kuće, pri čemu se prevrnulo na krov.

Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o nesreći.