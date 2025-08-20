Teška prometna nesreća u Hrvatskoj, pognula ženaska osoba

Jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na izlazu iz mjesta Berek u smjeru Ivanske, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Policija je nekoliko minuta nakon ponoći dobila dojavu da je automobil austrijskih registarskih oznaka sletio s ceste.

Na mjestu suvozača nalazila se ženska osoba koja je poginula. Vozač je ozlijeđen i u svjesnom stanju prevezen u bjelovarsku bolnicu.

Očevid je u tijeku, a cesta nije zatvorena za promet, javlja policija.