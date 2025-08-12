Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Vatrogasci izvlačili ljude, tri osobe ozlijeđene

Troje ljudi teško je ozlijeđeno u sudaru kombi dostavnog vozila i manjeg teretnog vozila na Pagu u utorak oko 14 sati. 24sata su objavila snimku kolone koja je nastala u ranim popodnevnim satima zbog prometne nesreće na na državnoj cesti D-106.

- Dvoje ljudi je izvučeno hidrauličkim alatima iz vozila slovenskih registarskih oznaka. Troje ljudi predano je HMP-u te su prevezeni u zadarsku bolnicu. Jedno dijete koje je bilo u vozilu je u dobrom stanju te nije bilo potrebe za medicinskim djelovanjem. Policija obavlja očevid i regulira promet koji je zatvoren za tu dionicu ceste do daljnjega - rekao je za Zadarski list zapovjednik JVP-a Pag, Karlo Bukša.