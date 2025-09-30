Teška prometna nesreća u Dalmaciji, ozlijeđene četiri osobe

​Jučer, 29. rujna oko 11.00 sati na državnoj cesti D8 u mjestu Svinca u općini Marina dogodila se prometna nesreća u kojoj su četiri osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 70-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka, na ravnom dijelu kolnika nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, pri čemu udara u smjerokazni plastični stupić kojeg izbija iz ležišta, uslijed čega vozilom izlijeće van kolnika na zemljano kamenu površinu na oko 1 metar ispod razine kolnika. Potom vozilom udara u stablo od kojeg se odbija te u odbijanju vrača na kolnik državne ceste D8, gdje se i zaustavlja.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču i putnicima (61-godišnjakinji i 60-godišnjaku) konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 63-godišnjoj putnici konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 70-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.