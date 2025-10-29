Teška prometna nesreća u Dalmaciji, ozlijeđen starac

​Jučer, 28. listopada oko 11,05 sati u Šibeniku u Ulici Bana Josipa Jelačića dogodila se prometna nesreća u kojoj je pješak teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 27-godišnjak, upravljajući automobilom šibenskih registarskih oznaka, prilikom vršenja radnje vožnje unatrag, a da se prethodno nije ovjerio da tu radnju može napraviti bez izazivanja opasnosti po ostale sudionike u prometu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, zadnjim dijelom vozila nalijeće na 78-godišnjeg pješaka, koji se u trenutku prometne nesreće kretao poprečno kolnikom tako da je ometao i sprečavao promet vozila.

U Općoj bolnici u Šibeniku 78-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 27-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok je 78-godišnjem pješaku uručena obavijest o počinjenom prekršaju iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.