Teška prometna nesreća u Dalmaciji, jedna osoba završila u bolnici

Jučer, 12. ožujka oko 13 sati na državnoj cesti D-56 u mjestu Kljake dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, upravljajući teretnim vozilom nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine s priključnim vozilom, dolaskom do skretanja za zaseok Ojdanići nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila te gustoći prometa, uslijed čega u desnom preglednom zavoju gubi kontrolu i nadzor nad priključnim vozilom. Pritom priključno vozilo prelazi na prometnu traku koja je namijenjena za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje stražnjim lijevim dijelom priključnog vozila udara u prednji lijevi dio teretnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnjak. Nakon sudara dolazi do izlijetanja teretnog vozila šibenskih registarskih oznaka izvan kolnika na zemljano-travnatu površinu, gdje udara u dva prometna znaka.

U Općoj bolnici u Šibeniku 56-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u tijeku je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim vozačem.