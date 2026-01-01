Teška prometna nesreća u Dalmaciji: 27-godišnjak smrtno stradao, žena u bolnici s teškim ozljedama

Jutros oko 4 sata na dionici ceste D33 između Pakova Sela i Žitnića dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema prvim informacijama i očevidu, 27-godišnjak upravljao je osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, a radi neprilagođene brzine prešao je u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Došlo je do sudara prednjeg dijela njegovog vozila s prednjim dijelom osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja.

Od siline udara, 27-godišnjak je smrtno stradao na mjestu nesreće, dok je 33-godišnjakinja prevezena u Opću bolnicu Šibenik, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Trenutno je zadržana na bolničkom liječenju.

Zbog nesreće, promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren od 4:30 do 8:24 sati te se odvijao alternativnim pravcima.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.