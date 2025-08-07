Teška prometna nesreća u Dalmaciji: 19-godišnji motociklist teško ozlijeđen nakon izlaska s ceste

Jučer, 6. kolovoza u 19.55 sati u mjestu Kaočine dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 19-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u desni nepregledni zavoju nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika, tako da može pravodobno zaustaviti vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega u zanošenju izlijeće van kolnika na šljunčanu površinu te zajedno s motociklom pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 19-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, protiv 19-godišnjaka podnosi se obavezni prekršajni nalog.