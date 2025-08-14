Teška prometna nesreća na A1: Vozač iz Poljske završio u bolnici

Dana 13. kolovoza, u 11,15 sati na A-1 u blizini čvora Vodice dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 52-godišnji državljanin Poljske upravljajući osobnim vozilom nacionalnih oznaka Velike Britanije nije se kretao sredinom obilježene prometne trake već se daje više udesno uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem vozila te izlijeće van kolnika i pritom prednjim dijelom vozila udara u spušteni i početni dio zaštitne metalne ograde odvojka, preko kojeg se uspinje i pritom udara u metalni nosač prometnog znaka, nakon čega prelazi preko betonskog postolja na kojem se isti znak nalazi i potom slijeće u kameno-zemljanu površinu obraslu niskim raslinjem gdje se vozilo prevrće na krov i naposljetku zaustavlja.

U ovoj prometnoj nesreći 52-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede dok su dvije putnice zadobile lake tjelesne ozljede konstatirane u Općoj bolnici u Šibeniku.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 52-godišnjaka podnosi se obavezni prekršajni nalog.