Teška prometna nesreća kod Sinja. Jedna osoba poginula

Danas poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća u mjestu Otok, doznaje se iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Kako je policija izvijestila, oko 14.05 sati došlo je do slijetanja motocikla s kolnika iz zasad neutvrđenih razloga.

Vozač motocikla nažalost je smrtno stradao. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, no unesrećenom nije bilo spasa.

Na terenu je u tijeku policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragedije. Za vrijeme trajanja očevida promet se odvija otežano – jednim kolničkim trakom uz regulaciju policijskih službenika.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.