Teška prometna nesreća, 60-godišnjak udario pješaka na zebri. Teško je ozlijeđen

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se nešto nakon 21 sati dogodila na Pilama u Dubrovniku, teže je ozlijeđen pješak.

Radi se o 38-godišnjaku na kojeg je, u trenutku kada je prelazio preko obilježenog pješačkog prijelaza, naletilo osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnjak.

Očevidom je utvrđeno kako se spomenuti vozač pješačkom prijelazu nije kretao sigurnosnom brzinom tako da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustilo pješaka, zbog čega je prednjim desnim dijelom vozila udario u 38-godišnjeg pješaka.

Uslijed udara i pada na kolnik pješak je zadobio teže tjelesne ozljede neopasne po život, te je, nakon ukazane liječničke pomoći, zadržan na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Protiv vozača osobnog vozila slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.