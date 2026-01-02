Teška nesreća u Splitu: Automobil izletio s ceste kod Marjanskog tunela. Intervenirali djelatnici Hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci

Večeras oko 21 sat i 40 minuta na križanju ispred Marjanskog tunela na Mejama, nedaleko od osnovne škole, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je kako je dojava zaprimljena u 21 sat i 40 minuta. Prema prvim informacijama, vozilo je izletjelo s kolnika te potom udarilo u zid, a ozlijeđena osoba prevezena je splitski KBC na daljnju liječničku pomoć.

Na mjesto nesreće intervenirali su i vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.Promet se na tom dijelu ceste odvija bez većih poteškoća, uz regulaciju policijskih službenika.