Teška nesreća u mjestu Jazavica. Autom sletio u kanal i poginuo

U mjestu Jazavica, na području grada Novske, danas oko 17.40 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, priopćila je PU sisačko-moslavačka.

Prema dostupnim informacijama, 56-godišnjak je upravljajući osobnim automobilom sletio u odvodni kanal te je na mjestu nesreće preminuo. U vozilu su se nalazila još tri putnika, koji su vozilom hitne pomoći prevezeni u obližnju bolnicu.

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Sisku. Uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati kasnije.