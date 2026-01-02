Close Menu

Teška nesreća u mjestu Jazavica. Autom sletio u kanal i poginuo

U vozilu su se nalazila još tri putnika

U mjestu Jazavica, na području grada Novske, danas oko 17.40 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, priopćila je PU sisačko-moslavačka.

Prema dostupnim informacijama, 56-godišnjak je upravljajući osobnim automobilom sletio u odvodni kanal te je na mjestu nesreće preminuo. U vozilu su se nalazila još tri putnika, koji su vozilom hitne pomoći prevezeni u obližnju bolnicu.

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Sisku. Uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati kasnije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0