Teška nesreća u Dalmaciji, vozač mopeda zadobio teške ozljede

Jučer, 15. siječnja oko 17,35 sati u Šibeniku, u ulici Put Bioca, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač mopeda teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da se 42-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom za benzinsku postaju, prestrojila u isključnu prometnu traku namijenjenu za skretanje prema benzinskoj postaji, a potom skrenula u lijevo, a da prethodno nije propustila sva vozila koja, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržavaju smjer svog kretanja prema ravno, uslijed čega na središnjem dijelu prometne trake dolazi do sudara prednjeg lijevog dijela njenog vozila i prednjeg dijela mopeda šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao maloljetnik.

Od siline udara i pada, vozač mopeda zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Očevidom na mjestu događaja rukovodio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 42-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.