TEŠKA NESREĆA Nepropisno pretjecao pa izazvao sudar, žena teško ozlijeđena

U subotu, 9. kolovoza oko 10,00 sati u Ninu u Ulici Put Grgura Ninskog, 39-godišnji državljanin Slovenije upravljao je motociklom slovenski registarskih oznaka.

Dolaskom do križanja s ulicom Zrinsko-Frankopanska, gdje je vidno istaknuta puna crta na kolniku, nepropisno je započeo radnju pretjecanja automobila koprivničkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnji hrvatski državljanin koji je započeo radnju skretanja u lijevo, uslijed čega dolazi do sudara te motocikl u daljnjem nekontroliranom kretanju silazi izvan kolnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila je putnica s motocikla, 38-godišnja državljanka Slovenije te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Zadar gdje su je konstatirane teške tjelesne ozljede.

Protiv 39-godišnjeg vozača motocikla slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.