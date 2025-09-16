Teška nesreća na Biokovu: Planinarka pala kod Skywalka, spašavatelji je izvukli helikopterom

Danas oko 11:30 sati na području Kimeta, nedaleko od Skywalk-a na Biokovu, došlo je do teže nesreće tijekom obiteljskog planinarenja. Strana državljanka nakon pada zadobila je ozbiljne ozljede glave i ekstremiteta, zbog čega je odmah pokrenuta akcija spašavanja.

Poziv za pomoć zaprimila je HGSS Stanica Makarska, čijih je 13 spašavatelja hitno izašlo na teren zajedno s djelatnicima PP Biokovo i HMP Makarska. Na mjestu nesreće liječnički tim je unesrećenoj pružio prvu pomoć, dok su spašavatelji pripremili teren i opremu za zahtjevan transport.

Uz korištenje nosila i maksimalan fizički angažman, ozlijeđena planinarka transportirana je do Biokovske ceste, gdje je predana timu HEMS-a (helikopterske hitne medicinske službe), čime je osiguran njezin brzi transport prema bolnici.

– Još jednom se pokazalo da je zajedničko djelovanje svih službi na Biokovu ključ uspješnog spašavanja i sigurnosti posjetitelja – poručili su iz HGSS-a.

Biokovo, atraktivna planinarska destinacija i omiljena među turistima, često zahtijeva ovakve intervencije zbog zahtjevnog terena i velikog broja posjetitelja.