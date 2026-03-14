Teška nesreća na autocesti: 19-godišnji vozač ozlijeđen nakon slijetanja s ceste

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23:32 na autocesti A1 na području Karlovca teško je ozlijeđen 19-godišnji vozač, dok su dvojica njegovih suputnika zadobila lakše ozljede.

Prema informacijama Policijske uprave karlovačke, nesreća se dogodila dok je mladi vozač upravljao osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka u smjeru Zagreba. U jednom blagom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil je najprije iz desne prometne trake prešao u lijevu, a potom je došlo do naglog zanošenja udesno. Vozilo je prešlo preko cijele širine kolnika i udarilo u zaštitnu odbojnu ogradu.

Nakon prvog udara automobil je nastavio nekontrolirano kretanje, pritom pogodio prometni znak, probio žičanu ogradu uz autocestu i na kraju se zaustavio u raslinju izvan kolnika.

U nesreći je 19-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede, dok su dvojica putnika u vozilu, 22-godišnjaci, prošla s lakšim ozljedama.

Policija je izvijestila da će zbog izazivanja prometne nesreće protiv vozača biti izdan obavezni prekršajni nalog.