Teška nesreća kod Splita: Vozač bez dozvole sletio s ceste i prevrnuo se na krov

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 14. studenoga 2025. godine postupali povodom prometne nesreće koja se dogodila na kolniku ceste predio Malačka, kojom prilikom je vozilo sletjelo s kolnika i prevrnulo se na krov.

Provedenim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, u koncentraciji od 1,12 g/kg.

Također je utvrđeno da je u vrijeme nesreće upravljao vozilom iako mu je ranije ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih bodova, kao i da brzinu kretanja nije prilagodio stanju kolnika, vidljivosti i uvjetima na cesti. Zbog neprilagođene vožnje došlo je do gubitka nadzora, prelaska vozila u suprotnu prometnu traku i udara u betonske blokove uz rub kolnika, nakon čega se vozilo prevrnulo.

U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na bolničkom liječenju, a po otpustu je doveden u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Putnica u vozilu također je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u bolnici.

Vozač je po dovršenom kriminalističkom istraživanju te su policijski službenici nadležnom državnom odvjetništvu dostavili kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz područja sigurnosti prometa.

Predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog težine posljedica, okolnosti događaja i ranijih prometnih prekršaja.

Sudac istrage je, nakon ispitivanja osumnjičenog, donio odluku o određivanju istražnog zatvora, a osumnjičeni je predan u zatvor.