Teška nesreća kod Drniša: Traktor pregazio djevojku

U mjestu Podumci jučer, 9. studenog oko 11:30 sati, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila ozbiljne ozljede, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Nesreća se dogodila kada je 52-godišnji vozač traktora bez registarskih oznaka, s prikolicom ručne izrade, vozio makadamskim putem. Na lijevom blatobranu zadnjeg kotača sjedila je 29-godišnja putnica, na mjestu koje nije predviđeno za prijevoz putnika.

U jednom trenutku traktor je kotačem prešao preko kamena, zbog čega je putnica izgubila ravnotežu i pala na tlo, a potom je kotač traktora prešao preko njezina tijela.

Ozljeđena 29-godišnjakinja prevezena je u Opću bolnicu Šibenik, gdje su joj dijagnosticirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju.

Protiv 52-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.