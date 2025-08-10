TEŠKA NESREĆA Izgubio kontrolu u zavoju i izletio s ceste, putnica teško ozlijeđena

U subotu, 9. kolovoza oko 7,20 sati na državnoj cesti D-33 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 66-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku, uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem vozila te izlijeće van kolnika na travnatu površinu i pritom vozilom udara u grm.

U ovoj prometnoj nesreći 70-godišnja putnica zadobila je teške tjelesne ozljede konstatirane u Općoj bolnici u Šibeniku te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 66-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.