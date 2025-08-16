Teška nesreća: Dvije žene sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici

Jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći nedaleko ulaza u Nacionalni parki Sjeverni Velebit, potvrdili su iz HGSS-a Stanice Gospić.

Kako navode jučer u popodnevnim satima zaprimili su dojavu o nesreći u kojoj su dvije ženske osobe s quadom sletjele s ceste duboko u provaliju.

- Jedna je osoba nažalost izgubila život, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede te je nakon izvlačenja i zbrinjavanja helikopterom prevezena u KBC Rijeka - naveli su iz HGSS-a.

- Dvije prijateljice vozile su se quadom, te su zbog loše ceste koja je betonirana davnih dana izgubile kontrolu nad vozilo i sletjele su provaliju duboku 30-ak metara - ispričao je čitatelj za 24sata.

Dodao je kako je jedna od žena poginula na mjestu događaja.

- U slučajnom nailasku planinara koji je čuo zazivanje upomoć pozvana je hitna te je druga osoba spašena - govori čitatelj. Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je informaciju o prometnoj nesreći i poginuloj osobi.

- Riječ je o hrvatskim državljankama - kratko su nam rekli.