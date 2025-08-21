Teška krađa u Šibeniku: Novac i nakit vraćeni, osumnjičeni privedeni

U Policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakinjom, 22-godišnjakom, 19-godišnjakinjom, 18-godišnjakom osumnjičenima za tešku krađu.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su osumnjičeni 17. kolovoza u Šibeniku provalili u stan 61-godišnjaka i 48-godišnjakinje te otuđili veći novčani iznos i više komada nakita.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku obavljena je pretraga osobnog vozila koje osumnjičeni koriste kojom prilikom su pronađeni predmeti koje su osumnjičeni koristili prilikom izvršenja kaznenog djela i dio otuđenog novca.

Osumnjičeni su zbog počinjenog kaznenog djela teška krađa uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku privedeni pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.