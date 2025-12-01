Teška krađa u dalmatinskom hotelu

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teška krađa.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni muškarac dana 25. studenog u Primoštenu, provalio u uredski prostor hotela odakle je otuđio interni pečat te razne odjevne predmete u vlasništvu zaposlenika hotela.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom cijeni se na iznos od oko 500 eura.

Protiv osumnjičenog 33-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.