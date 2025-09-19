Tenkovi JNA na današnji dan krenuli su na Vukovar. Beograđani ih obasipali cvijećem

19.9.1991. - Tenkovi vojske JNA iz Beograda krenuli za Vukovar, građani ih posipali cvijećem

Na današnji dan 1991. godine oklopna vozila i tenkovi Jugoslavenske narodne armije zaputili su se iz Beograda prema Vukovaru. Tenkove je ispratilo na tisuće Beograđana koji su izašli na ulice i prozore te bacali cvijeće.

Tenkovi su krenuli prema gradu u kojemu se od 25. kolovoza vodila bitka. Vukovar je izdržao 87 dana bombardiranja i granatiranja prije nego što je pao. Potom je uslijedio zločin na Ovčari, gdje je ubijeno preko 200 civila. Većinu su izvukli iz pretrpane vukovarske bolnice.

Nakon gotovo tromjesečnog bombardiranja, Vukovar je kompletno razrušen: oko 85% svih građevina je uništeno, a nakon pada grada uslijedili su protjerivanje nesrpskog stanovništva i ratni zločini. Vukovar je postao simbol hrvatskog otpora u cijelog zemlji, a o njemu su pisali i strani mediji.

Na Vukovaru je propao plan JNA

Ipak, prvi i to elitni tenkovi koji su stigli u Vukovar uskoro su uništeni ili bombardirani. Šačica lokalnih branitelja uspjela je odbiti ofenzivu JNA i usput uništiti par tenkova. Cijeli plan osvajanja kontinentalne Hrvatske propao je kada Vukovar nije odmah pao. Na Vukovaru su Srbi polomili zube.

Borbe su se odvijale sve do 18.11., kada je grad pao. Vukovar je vraćen Hrvatskoj tek 1998. godine mirnom reintegracijom. Grad se od rata još uvijek nije oporavio, a hrvatske vlade već desetljećima zakazuju kad je u pitanju obnova najveće hrvatske luke na Dunavu.

Vukovar je u nekadašnjoj SR Hrvatskoj bio peti najveći grad u zemlji, gdje je živjelo 45 tisuća stanovnika. Danas je taj broj prepolovljen te je Vukovar ostao tek mali gradić na periferiji zemlje. Njegovu važnost političari ističu kada je u pitanju obljetnica pada grada ili kada treba zaraditi jeftine poene u političkim utrkama, ali ne i kada su u pitanju gospodarska i demografska obnova grada heroja.