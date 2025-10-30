Tematska sjednica o PPUG-u i GUP-u. Jedino Centar imao zaključke, nisu prošli!

Na 6. tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, održanoj 30. listopada 2025. godine, vijećnici su raspravljali o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) i Generalnog urbanističkog plana (GUP-a).

Nakon višesatne rasprave, pred kraj sjednice predložen je skup zaključaka koji su potekli iz stranke Centar.

Podsjetimo, tematsku sjednicu predložio je nezavisni vijećnik s liste Centra, Srđan Marinić, s ciljem da se ubrza i osigura nastavak postupka donošenja prostornih planova.

Prema prijedlogu zaključka stranke Centar, Gradsko vijeće bi zadužilo Upravni odjel za urbanizam da u roku od 15 dana, u suradnji s izrađivačem plana, dovrši izvješće o ponovnoj javnoj raspravi te pripremi konačni prijedlog izmjena PPUG-a i GUP-a.

Također, gradonačelnik bi bio dužan u roku od 30 dana pisano izvijestiti Gradsko vijeće o provedbi zaključka.

Samo Centar imao zaključke, nisu prošli...

U obrazloženju stoji da se ovim prijedlogom osigurava pravovremeno postupanje nadležnih službi i zaštita javnog interesa u planiranju daljnjeg razvoja grada Splita.

Nakon rasprave, došlo je vrijeme za glasanje o zaključku Centra. Od ukupno 24 vijećnika, 11 vijećnika bilo je za, među njima vijećnici Centra, Možemo! i Mosta, dok je 13 vijećnika bilo protiv – odnosno vijećnici HDZ-a, HGS-a, Domovinskog pokreta i DOMiNA.

Time zaključci nisu usvojeni.