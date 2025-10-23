Tatjana Jurić priznala da je bila žrtva prevare: "Sad se opet tresem, nepoznati ljudi..."

Tatjana Jurić u svom je radijskom programu ispričala neugodno iskustvo koje joj se dogodilo ovog ljeta, postala je žrtva telefonske prevare.

Poznata televizijska i radijska voditeljica podijelila je s publikom situaciju koja ju je, kako kaže, duboko uznemirila.

„Ovog ljeta nazvala me navodna agentica za nekretnine. Rekla je da prodaje stan do moga i pitala može li nakratko ući u moj stan kako bi vidjela raspored prostorija“, započela je Tatjana. Dodala je da nije dopustila ulazak te je, umjesto toga, pristala poslati nacrt stana.

Mislila je da je tu priča završila, no ubrzo ju je nazvala nećakinja, koja živi u tom stanu, i obavijestila je da su agentica i nekoliko nepoznatih osoba ipak došli razgledati stan, tvrdeći da za to imaju odobrenje od Tatjane i njezina oca.

„Bila sam izvan sebe. Već dugo nisam osjetila takvu uzrujanost. Rekla sam im: ‘Niste razgovarali ni sa mnom ni s mojim ocem, doveli ste moju nećakinju u zabludu, a u moj su stan ušli potpuni stranci! Kako vam je to uopće palo na pamet? To je nedopustivo!’“, prisjetila se voditeljica.

„I sad se naježim kad o tome govorim, osjećaj da ti netko bez dopuštenja uđe u životni prostor i obmane dijete jednostavno je strašan“, zaključila je.

Tatjana je snimku iz etera podijelila i na Instagramu, gdje su joj brojni pratitelji izrazili podršku i poručili da je trebala odmah pozvati policiju.