Talijanski mediji prvi put kritizirali Modrića: "Jednom godišnje dopušteno je biti lud"

Luka Modrić odigrao je kompletnih 104 minute, koliko je, uključujući nadoknadu, trajao jedan od dva derbija 13. kola Serie A, Milan – Lazio 1:0. Modrićeva momčad pobjedom je preuzela prvo mjesto, pretekavši Romu, koja u drugom derbiju kola danas od 20.45 dočekuje aktualnog prvaka Napolija.

Nakon niza hvalospjeva Modriću tijekom svih 12 dosadašnjih prvenstvenih utakmica Milana, hrvatska legenda prvi je put dobila gotovo jednoglasne kritike talijanskih medija za nastup protiv Lazija, piše Index.

Previše netočnih dodavanja za igrača takve klase

Calciomercato dao mu je ocjenu 6 uz obrazloženje: "Vjerojatno Modrićeva najlošija utakmica otkako je u Milanu. Napravio je nekoliko pogrešaka u izgradnji napada, ali ih je ponosno i odgovorno pokušavao ispraviti. U drugom poluvremenu podigao je igru."

Corriere della Sera mu je također dodijelio šesticu, dok u opisnom dijelu ističe Modrićevu slabiju igru nego inače, citirajući latinsku izreku Semel in anno licet insanire, ili "Jednom godišnje dopušteno je biti lud", te dodaje kako je imao "previše netočnih dodavanja".

Il Messaggero Modrića je ocijenio tek šesticom: "Igra Milana, ili barem pokušaji Rossonera da je razviju, oslanja se na Modrića. On se morao prilagoditi sporijem ritmu Allegrijeve momčadi, što mu je oduzelo brzinu i energičnost."

Revija šestica

Mediaset također je dao Modriću šesticu: "U prvom poluvremenu izgubio je nekoliko banalnih lopti i nije uspio dati inspiraciju napadu, ali u drugom dijelu potpuno je promijenio ritam, povezao igru i dirigirao orkestrom svojom uobičajenom klasom."

Sempre Milan, posvećen Rossonerima, također mu je dao šesticu: "Iskusni veznjak izgubio je nekoliko lopti više nego što je uobičajeno te imao netočnih dodavanja, pa se njegov nastup može opisati tek prosječnim.

Ipak, pred kraj utakmice pokazao je borbenost i u jednom duelu žestoko bacio Pedra na travnjak."Eurosport je Modriću dao tek 5,5 uz obrazloženje: "Nije ovo bio najbolji Modrić. Izgubio je nekoliko lopti kakve igrač njegove klase rijetko gubi."