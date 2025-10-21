Talijanski kuhar otkrio kako najpopularniju tjesteninu napraviti za nekoliko minuta

Jedan talijanski kuhar otkrio je jednostavan trik koji možete primijeniti na jedno od najpopularnijih, a ujedno i najjednostavnijih jela, kako biste ga učinili još boljim. Istraživanje koje je provela kuhinja Italian Street Kitchen pokazalo je koji su recepti za tjesteninu izazvali najviše zanimanja uoči Svjetskog dana tjestenine.

Cacio e pepe je legendarno talijansko jelo, a dvojica talijanskih chefova za Express su otkrila nekoliko sitnih izmjena koje dodatno naglašavaju njegov okus, prenosi N1.

Chef Giulio Marchese rekao je:

“Cacio e pepe je suština talijanske kuhinje - nekoliko jednostavnih sastojaka pripremljenih savršeno. Nevjerojatno je vidjeti kako ga ljudi diljem svijeta prihvaćaju. Kad ga napravite kako treba, to je čista magija na tanjuru.”

Za tradicionalni cacio e pepe potrebna su samo tri sastojka: tjestenina, Pecorino Romano (talijanski tvrdi sir) i crni papar. Toliko je jednostavan da ga možete pripremiti za svega nekoliko minuta.

Ali ako vam rimska jednostavnost nije dovoljna, chefovi Giulio i Enrico podijelili su "baka odobreni“ dodatak.

“Tradicionalno se ovo jelo radi samo od špageta, Pecorina Romana i crnog papra, ali mi u Italian Street Kitchenu koristimo bucatini za izraženiju teksturu, dodajemo sol s tartufima za dublji okus, a na kraju završavamo s lagano zapečenim limunom i mrvicama Pecorina za svježinu i hrskavost.”

Cacio e pepe – recept

Sastojci:

Bucatini

Pecorino Romano

Parmezan

Crni papar

Sol s tartufima

Neslani maslac

Korica i sok limuna

Maslinovo ulje

Timijan

Krušne mrvice

Priprema:

U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i kuhajte bucatini dok ne budu al dente.

U širokoj tavi otopite maslac s krupno mljevenim crnim paprom dok ne zamiriše, zatim dodajte malo tople vode od kuhanja tjestenine i prstohvat soli s tartufima kako biste napravili emulziju.

Ocijedite tjesteninu i stavite je izravno u tavu, maknite s vatre, a zatim postupno umiješajte naribani Pecorino i parmezan dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.

Na kraju dodajte koricu i nekoliko kapi soka od limuna.

Za dodatnu teksturu, prepržite mrvice na maslinovom ulju s timijanom i malo Pecorina dok ne postanu zlatne, pa ih pospite po jelu.

Poslužite odmah, uz dodatni crni papar i još malo naribanog Pecorina, ako volite intenzivniji okus.