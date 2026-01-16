Talijani: Vučićev režim testirao “zvučne topove” na psima uz pomoć ruskog FSB-a

Prema dokumentima u koje je imao uvid PICOLO, srbijanske sigurnosne službe testirale su snažne zvučne topove na psima u suradnji s ruskom Federalnom službom sigurnosti (FSB), i to svega dva tjedna nakon što su masovni prosvjedi u Beogradu bili prekinuti neidentificiranim, razornim zvučnim udarom koji je kod tisuća ljudi izazvao mučninu, vrtoglavicu i paniku.

Kako piše Politico, dokumenti koje su izradili srbijanska obavještajna agencija BIA i jedno vladino ministarstvo potvrđuju da je administracija predsjednika Aleksandra Vučića provodila ispitivanja takozvanih LRAD uređaja – zvučnih topova velikog dometa koji mogu emitirati zvuk jačine i do 150 decibela, što odgovara buci mlaznog motora pri polijetanju.

Iako su ti uređaji službeno namijenjeni za komunikaciju na velikim udaljenostima, njihova uporaba izbliza može izazvati oštećenje sluha, jake glavobolje, mučninu i dezorijentaciju.

Testiranje na psima

Prema PICOLO-u, oko dva tjedna nakon velikog prosvjeda u ožujku 2025., srbijanski i ruski sigurnosni stručnjaci okupili su skupinu pasa na tajnoj lokaciji BIA-e kako bi ispitali “učinak emitera na biološke objekte”. Psi su odabrani zbog “visoke osjetljivosti na akustične podražaje”.

Na životinje su ispaljivani zvučni signali iz dvaju modela – LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL – s udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara.

Dokumenti koje je objavio PICOLO navode i da za ta testiranja nije postojalo službeno odobrenje nadležnih tijela za pokuse na životinjama, što bi prema srbijanskim zakonima moglo predstavljati teško kršenje propisa i kazneno djelo.

Prosvjedi i tajni dosjei

Podsjetimo, Srbija se već više od godinu dana nalazi u najvećem valu prosvjeda u posljednjih nekoliko desetljeća. Tijekom jednog od najvećih okupljanja u ožujku 2025., tisuće ljudi su prijavile da ih je pogodio snažan, nevidljivi zvučni val, nakon čega su mnogi završili na hitnoj pomoći zbog mučnine, povraćanja i dezorijentacije.

Vlada je tada sve optužbe odbacila kao “laži i izmišljotine”, a BIA je, uz pomoć izvješća ruskog FSB-a, službeno zaključila da zvučni topovi nisu korišteni protiv prosvjednika.

No, kako sada piše PICOLO, upravo su kasniji pokusi na psima bili pokušaj da se utvrdi odgovaraju li simptomi koje su prijavljivali građani učincima tih uređaja.

Veze Beograda i Moskve

Ova afera, prema analizi PICOLO-a, dodatno razotkriva duboku sigurnosnu povezanost Srbije i Rusije u trenutku kada se Beograd suočava s ozbiljnim unutarnjim nezadovoljstvom i pritiscima iz Europske unije.

Oporbeni političari i organizacije za ljudska prava već sada upozoravaju da se radi o pokušaju zataškavanja mogućeg korištenja zabranjenog oružja protiv vlastitih građana – i to uz pomoć Kremlja.

Ako se autentičnost dokumenata potvrdi, Srbija bi se mogla suočiti s jednom od najvećih političko-sigurnosnih afera u svojoj novijoj povijesti, zaključuje Politico.