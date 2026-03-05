Talijani oduševljeni novim golom Pašalića: "Arhitekt preokreta i čovjek za velike večeri"

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ponovno je u središtu pozornosti talijanskih medija nakon novog pogotka za Atalanta BC.

Veznjak iz Kaštela zabio je važan pogodak u utakmici koja je ponovno potvrdila njegovu važnost u momčadi iz Bergama, a talijanski mediji nisu štedjeli riječi hvale.

Posebno se ističe njegov gol u velikoj pobjedi Atalante protiv Borussia Dortmund, u susretu u kojem je talijanska momčad napravila spektakularan preokret i prošla dalje u Ligi prvaka. Atalanta je slavila 4:1 i nadoknadila poraz iz prve utakmice, a Pašalić je bio jedan od ključnih igrača tog velikog uspjeha.

Njegov pogodak za 3:0 došao je nakon ubačaja Martena de Roona, a hrvatski veznjak precizno je glavom pogodio mrežu i zapalio stadion u Bergamu.

Segundo tempo entregando tudo que o primeiro não entregou! TUDO EMPATADO! Pasalic é o nome dele ⚫🔵 Estamos ao vivo para Lazio x Atalanta pela Copa Itália 🇮🇹#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/dgTRUyeXK1 — SportyNet (@SportyNetBrasil) March 4, 2026

Talijanski analitičari i komentatori istaknuli su da je upravo Pašalić bio jedan od “arhitekata čudesnog preokreta”, a legendarni talijanski branič Alessandro Costacurta čak je poručio da dugo nije vidio takvu utakmicu jednog veznog igrača.

Atalanta je tim trijumfom izborila plasman u osminu finala Lige prvaka i ostala jedini talijanski predstavnik u elitnom natjecanju, što dodatno naglašava važnost pobjede i Pašalićeve uloge u njoj.

Pašalić je već godinama jedan od najvažnijih igrača Atalante, u koju je stigao nakon niza posudbi iz Chelsea FC, a za klub iz Bergama nastupa od 2018. godine, prvo na posudbi, a potom i kao stalni član momčadi.

Njegove igre u Italiji već su odavno stekle kultni status među navijačima Atalante, a novi pogodak samo je još jednom pokazao zašto ga talijanski mediji često nazivaju – čovjekom za velike utakmice.

