Tako se to radi: Komižani zasukali rukavi i krenuli u obnovu vrijedne starine. Ovako sada izgleda lokva Krušovica

Na području Komiže u tijeku je obnova i revitalizacija vrijednog suhozidnog lokaliteta – lokve Krušovica, dijela kulturnog krajobraza Viškog arhipelaga. Projekt se provodi kroz Javni poziv za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom Splitsko-dalmatinske županije.

Radovi uključuju sanaciju i obnovu kamene krune, kao i čišćenje i uređenje samog lokaliteta. Prethodno je izrađena dokumentacija postojećeg stanja, čime će lokva, zaštićena kao nepokretno kulturno dobro (Z-6140), dobiti dodatnu stabilnost, sigurnost i jasne smjernice za buduće očuvanje.

Krušovica je važna točka geostaze „Put poja“, a ovakvi zahvati nadilaze same građevinske radove. Riječ je o ulaganju u znanje, tradicijsku vještinu suhozidne gradnje i dugoročno očuvanje identiteta prostora.

Revitalizacija lokve Krušovica još jednom potvrđuje koliko je važno sustavno ulagati u tradicijsku gradnju – ne samo kao baštinu prošlosti, nego kao živi dio prostora koji i danas ima funkcionalnu, estetsku i edukativnu vrijednost.