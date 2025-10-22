"Tajni sastojak" učinit će vaše špagete bolognese boljima nego ikad

Jedan topli začin savršeno se slaže s mljevenom govedinom, zdrobljenim rajčicama, smeđim šećerom i suhim origanom, a to je - mljeveni cimet! Napravite duplu količinu i zamrznite pola – tako ćete sljedeći put imati domaći Bolognese gotov u trenu, prenosi N1.
Sastojci
- 900 g američke Wagyu mljevene govedine
- 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1/2 šalice sitno nasjeckanog žutog luka
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana
- 1 žlica svijetlog smeđeg šećera
- 3/4 žličice mljevenog cimeta
- 1 konzerva (170 g) koncentrata rajčice
- 1 konzerva (800 g) zdrobljenih rajčica
- 1 konzerva (800 g) umaka od rajčice
- 2 žličice suhog origana
- Sol i papar po ukusu
Upute
- U velikom loncu s debljim dnom zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte uz miješanje dok luk ne omekša, otprilike 5 minuta.
- Dodajte smeđi šećer i mljeveni cimet te kuhajte uz miješanje 2 minute.
- Pojačajte vatru na srednju. Dodajte mljevenu govedinu i prstohvat soli te kuhajte, usitnjavajući meso špatulom, dok ne posmeđi i više nije ružičasto, oko 5–7 minuta.
- Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte, povremeno miješajući, dok se ne počne karamelizirati, oko 5 minuta.
- Dodajte zdrobljene rajčice, umak od rajčice i suhi origano. Smanjite vatru na lagano, pokrijte lonac i pustite da se umak krčka 10 minuta.
- Maknite poklopac, probajte i po potrebi začinite solju i paprom. Poslužite toplo.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0