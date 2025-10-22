"Tajni sastojak" učinit će vaše špagete bolognese boljima nego ikad

Jedan topli začin savršeno se slaže s mljevenom govedinom, zdrobljenim rajčicama, smeđim šećerom i suhim origanom, a to je - mljeveni cimet! Napravite duplu količinu i zamrznite pola – tako ćete sljedeći put imati domaći Bolognese gotov u trenu, prenosi N1.

Sastojci

900 g američke Wagyu mljevene govedine

1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1/2 šalice sitno nasjeckanog žutog luka

4 češnja češnjaka, nasjeckana

1 žlica svijetlog smeđeg šećera

3/4 žličice mljevenog cimeta

1 konzerva (170 g) koncentrata rajčice

1 konzerva (800 g) zdrobljenih rajčica

1 konzerva (800 g) umaka od rajčice

2 žličice suhog origana

Sol i papar po ukusu

Upute

U velikom loncu s debljim dnom zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte uz miješanje dok luk ne omekša, otprilike 5 minuta.

Dodajte smeđi šećer i mljeveni cimet te kuhajte uz miješanje 2 minute.

Pojačajte vatru na srednju. Dodajte mljevenu govedinu i prstohvat soli te kuhajte, usitnjavajući meso špatulom, dok ne posmeđi i više nije ružičasto, oko 5–7 minuta.

Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte, povremeno miješajući, dok se ne počne karamelizirati, oko 5 minuta.

Dodajte zdrobljene rajčice, umak od rajčice i suhi origano. Smanjite vatru na lagano, pokrijte lonac i pustite da se umak krčka 10 minuta.

Maknite poklopac, probajte i po potrebi začinite solju i paprom. Poslužite toplo.