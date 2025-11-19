Tajna savršene slanine: Evo kako je pripremiti bez tave i bez muke

Jedna jednostavna zamjena znači da više nećete morati provoditi vrijeme čisteći masne mrlje nakon pripreme hrskave slanine za doručak.

Slanina je ukusan doručak, osobito kada je savršeno pečena. Hrskava slanina odličan je dodatak engleskom doručku, sendviču ili čak salati — a priprema je prilično jednostavna, piše Express, prenosi N1.

No, mana pripreme slanine je nered koji nastane. Vruće ulje koje prska iz tave može biti naporno za čišćenje, a ponekad i opasno. Međutim, stručnjaci kažu da tavu možete potpuno izbaciti iz upotrebe i zamijeniti je puno boljom opcijom koja stvara znatno manje nereda.

Ovaj trik podijelila je Jenifer na TikToku početkom godine, u videu koji je prikupio više od 17 milijuna pregleda. U snimci je tradicionalnu plitku tavu zamijenila mnogo praktičnijim rješenjem — velikim loncem.

U opisu videa napisala je: "Znam da nisam jedina koja ovako peče slaninu! Toliko je bolje nego u tavi. Nema prskanja, sve se ravnomjerno ispeče i gotovo je u isto vrijeme."

Možda zvuči neobično staviti svu slaninu u veliki lonac, ali na kraju videa Jenifer je imala savršeno hrskavu slaninu — i to za vrlo malo vremena.

Kako ispeći slaninu u loncu

- Uzmite bilo koji veći lonac i stavite trakice slanine direktno u njega.

- Pecite je na ploči kao i inače, ali često je okrećite pomoću kuhinjskih hvataljki. To bi trebalo trajati oko 10 minuta, ovisno o debljini slanine i o tome koliko je želite hrskavu.

- Kada je gotova, izvadite slaninu i stavite je na tanjur obložen papirnatim ubrusima kako bi se upio višak masnoće.

- Zatim je dodajte u doručak, sendvič ili bilo koje drugo jelo. Slanina će biti savršeno pečena i vrlo ukusna — jer je, kako je jedan korisnik TikToka napisao, “praktički duboko pržena u vlastitoj masti”.

A budući da se pripremala u velikom loncu umjesto u tavi, imat ćete puno manje nereda za čišćenje. Prskanje ulja uglavnom se događa kad se koristi plitka tava, pa ćete ovim trikom uštedjeti vrijeme i živce.