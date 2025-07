Svjetsko priznanje stiglo u Trogir: Pješački most nagrađen kao jedan od najboljih međunarodnih projekata, stručnjaci oduševljeni spojem tradicije i inovacije

Trogirski pješački most, svečano otvoren krajem prošle godine, osvojio je vrijedno međunarodno priznanje – nagradu International Bridge Project of the Year, koju dodjeljuje britanski stručni časopis New Civil Engineer. Riječ je o jednoj od najuglednijih nagrada u svijetu građevinarstva, koja se dodjeljuje u sklopu godišnje konferencije NCE Bridges Conference and Awards, posvećene najinovativnijim i najkvalitetnijim mostovnim projektima izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

U konkurenciji brojnih značajnih projekata iz cijelog svijeta – od Francuske i Njemačke, preko Kine do Ruande – trogirski most projektiran od strane arhitektonsko-urbanističkog studija Prostorne taktike, prepoznat je kao izvanredan spoj suvremenog inženjerstva, brodograđevne tradicije i društvene uključenosti.

Most koji povezuje više od obala

Smješten iznad uskog morskog kanala poznatog kao Foša, novi most povezuje staru gradsku jezgru Trogira s obalom, zamijenivši dotadašnji drveni prijelaz. Njegov elegantni oblik hiperboličnog paraboloida nije samo estetski dojmljiv, već i konstrukcijski učinkovit, a njegova lagana čelična struktura izrađena je u brodogradilištu u Vranjicu i postavljena u samo jednom danu. Ukupna cijena projekta iznosila je oko milijun eura.

Britanci: „Most koji spaja tradiciju i budućnost“

U obrazloženju nagrade, organizatori su istaknuli da je most "više od infrastrukturnog objekta" – on je "dinamičan dio kulturnog i povijesnog krajolika Trogira", upisanog na UNESCO-v popis svjetske baštine. Posebno je pohvaljeno korištenje lokalnih brodograđevnih tehnika, održiva gradnja, ali i društvena dimenzija mosta, koji je zamišljen kao prostor susreta i zadržavanja, a ne samo kao prijelazna točka.

Projekt je realiziran unatoč izazovima i dovršen unutar dvije godine, čime je, kako ističu organizatori nagrade, „pokazano kako arhitektura i inženjering mogu biti u službi lokalne zajednice, ali i međunarodnog standarda izvrsnosti“.

U elitnom društvu svjetskih mostova

Osim Trogira, među finalistima su se našli i Rebero Trail Bridge u Ruandi, koji povezuje više od 4.000 ljudi u ruralnom području; Wujiang Bridge u Kini, trenutno najveći luk s čeličnim cijevima ispunjenim betonom; te Passerelle des Arts u Luksemburgu, pješački most izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika koji reflektira promjene svjetla i godišnjih doba.

Upravo činjenica da se trogirski most našao među ovakvim projektima govori o njegovoj arhitektonskoj i inženjerskoj vrijednosti, ali i o uspjehu hrvatskih stručnjaka u međunarodnom kontekstu.

Novi simbol Trogira

Za Trogir, ovaj most ne predstavlja samo novu vezu između dvije obale, već i suvremeni simbol grada – most koji spaja povijest i budućnost, tehnologiju i tradiciju, lokalnu zajednicu i svijet.

Priznanje britanske struke još je jedna potvrda da hrvatska arhitektura i inženjering imaju što za ponuditi na globalnoj razini.