Svjetski uspjesi mladih karatistica iz Kaštela! Elena i Nika osvojile dvije medalje, Grad im priredio prijem: "Vaši su uspjesi najbolja promocija naših Kaštela"

Povodom iznimnih rezultata članica karate kluba Obi Kaštela, predstavnici Grada Kaštela organizirali su prijem za sestre Elenu i Niku Bešlija. Prijemu su nazočili zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i voditelj odsjeka za savjetodavne poslove Grgica Benutić.

Na nedavno održanom natjecanju Svjetske lige, Nika je osvojila treće mjesto u kategoriji mlađih seniorki -61 kg. U kategoriji je nastupilo 60 natjecateljica iz cijelog svijeta. Nakon mjesec dana, izniman rezultat postigla je i Nikina sestra – Elena. Riječ je o izuzetno talentiranoj mladoj sportašici, koja je osvojila srebrnu medalju u kategoriji kadetkinja do 47 kilograma na natjecanju Svjetske lige održanom u Meksiku. Elena je aktualna kadetska i juniorska prvakinja Hrvatske, korisnica razvojnog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, te trenutno trećeplasirana sportašica svijeta u kadetskoj konkurenciji.

– Što se tiče rezultata, mi smo broj jedan u Dalmaciji. Cure idu u školu u Split i uz to svaki dan redovito treniraju tako da im nije baš ni jednostavno, a ovo ljeto su imale samo tjedan dana odmora. Što se tiče kluba, djelujemo već 15 godina u Kaštelima, trenutno imamo 60 članova svih uzrasta od cicibana do seniora i ono što bi nam najviše pomoglo je pronalazak novog prostora za trening budući da nemamo svoj prostor nego se snalazimo na različite načine – istaknula je trenerica i ponosna mama Tea Bešlija.

– Hvala vam na ovako velikom rezultatu, radu i upornosti jer su vaši uspjesi najbolja promocija naših Kaštela. Svjesni smo da su potrebe za dvoranskim prostorima izuzetno velike, posebno sada kada kreće rekonstrukcija dvorane u Kaštel Starome. Siguran sam da ćemo u budućnosti osigurati više prostora kako bi sva djeca imala gdje trenirati – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir.

Voditelj odsjeka za savjetodavne poslove Grgica Benutić istaknuo je kako će svakako brojni termini u dvoranama biti slobodni kada sve osnovne škole krenu u jednosmjenski rad, a curama je zaželio mnogo uspjeha u daljnjim natjecanjima.