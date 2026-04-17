SVJETSKI SPORTSKI VRH STIŽE U SPLIT Split Sports Festival dovodi svjetskog UFC prvaka Toma Aspinalla i najveća imena regionalnog i svjetskog sporta

Od 21. do 25. travnja 2026., Split Sports Festival okuplja neka od najrespektabilnijih imena iz svijeta sporta, medija i industrije — u jedinstvenom događanju koje pomiče granice klasičnih sportskih konferencija.

U središtu pažnje nalazi se dolazak aktualnog UFC svjetskog prvaka Toma Aspinalla, jednog od najdominantnijih boraca današnjice, koji će sudjelovati u ekskluzivnom “Beyond the Octagon” panelu.

Uz njega, na pozornicu dolaze i velika imena borilačkog i profesionalnog sporta:

- Antonio Plazibat, GLORY finalist i jedan od najatraktivnijih kickboksača današnjice

- Stipe Drviš, bivši svjetski prvak u boksu

- Marin Škifić, UFC producent i višestruko nagrađivani TV stručnjak (Dobitnik 9 Emmy nagrada)

ELITA HRVATSKOG I REGIONALNOG SPORTA

Konferencijski dio s panelima se održava 21. i 22.4. u hotelu Amphori na Žnjanu, a festivalski dan pod nazivom #SPORTZASVE odžava se na sportskim objektima na Žnjanu.

Festival okuplja impresivan lineup sportskih legendi, stručnjaka i lidera:

Ivano Balić – rukometna legenda i jedan od najvećih rukometaša svih vremena

Barbara Matić – olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja u judu

Boštjan Nachbar – bivši NBA igrač

Kruno Simon – bivši reprezentativac i sportski direktor HKS-a

Nikola Vujčić – direktor košarkaške akademije CEBA i europska košarkaška legenda

Uz njih, dolaze i ključni ljudi hrvatskog sportskog sustava:

Zlatko Mateša (HOO)

Ratko Kovačić (HPOO)

Marijan Kustić (HNS)

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita

SPORT, TURIZAM, AI I BUDUĆNOST

Split Sports Festival donosi sadržaj koji nadilazi sport: razvoj sportske infrastrukture i destinacija, sport i turizam kao globalni brend, rad s mladima i stvaranje vrhunskih sportaša, život nakon karijere, umjetna inteligencija i digitalna transformacija sporta

Na panelima sudjeluju i vodeći stručnjaci poput: Blanke Mateše, stručnjakinje za sportsko pravo, Stipe Plejića člana vijeća Forbes Technology, Domagoja Bebića, stručnjaka za medije i komunikacije, Borana Uglešića, uglednog hrvatskog psihijatra, koji će se osvrnuti na temu kako sport utječe na mentalno zdravlje mladih.

SPLIT KAO HUB SPORTA I INSPIRACIJE

Split ovim festivalom potvrđuje svoju poziciju jednog od najvažnijih sportskih gradova Europe — grada koji ne samo da stvara vrhunske sportaše, već i okuplja globalne priče, znanje i utjecaj.

Vrhunac festivala bit će i otvoreni festivalski dan na Žnjanu, gdje sport izlazi među ljude — kroz utakmice, revijalne susrete i interakciju s publikom. Na festivalskom danu pod sloganom #SPORTZASVE odigrat će se košarkaški susreti između kadeta i mlađih kadeta KK Adriatica, KK Splita i KK Solina, revijalni teniski mečevi (u organizaciji Tenis kluba Kaštela), malonogometna utakmica te revijalna odbojkaška utakmica.

„Split je oduvijek bio grad sporta, ali sada ga želimo pozicionirati i kao mjesto susreta globalnih sportskih priča, znanja i utjecaja. Dovođenje aktualnog UFC svjetskog prvaka, uz imena poput Balića, Matić i Nachbara, potvrđuje da Split Sports Festival ima snagu postati jedan od najvažnijih sportskih događaja u regiji. Naš cilj nije samo organizirati događaj, već stvoriti platformu koja povezuje sport, turizam i budućnost industrije.“ — kazao je Bruno Šundov, organizator festivala i predsjednik KK Adriatic Split

ULAZNICE U PRODAJI ZA SUSRET SA UFC PRVAKOM

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prijavu radi ograničenog broja sudionika putem web aplikacije.

maila: splitsportsfestival@gmail.com

Ulaznice za susret i panel s UFC prvakom dostupne su putem platforme Entrio.

Organizator manifestacije je KK Adriatic. Pokrovitelji manifestacije su: Grad Split, Splitsko – dalmatinska županija, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije, Jadrolinija, Technogym i Decathlon. Partneri manifestacije su Kineziološki fakultet u Splitu i Veleučilište Aspira.