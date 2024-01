SVJETSKA PRIČA IZ MALOG MJESTA POKRAJ SPLITA Hrabra Tanja otvoreno o svojoj borbi s opakom bolešću: "Doktori su me za vrijeme liječenja upitali što želim za rođendan. Onda je stigla Bella"

Na samo sedam kilometara od Marine, one nedaleko od Trogira, gdje se svjetlo sunca miješa s pjevom ptica, 'stvara se' nevjerojatna priča o modro-žutoj ara (lat. Ara ararauna) Belli, malenoj ptici koja je osvojila srce hrabre žene, Tanje Anđelić.

Bella sa sela, kako ju je gazdarica nazvala na TikToku, stigla je u Tanjin dom s farme papiga KoKolo vlasnika Ivice Jurilja kao dar iz daleke Amerike od njezinih liječnika onkologa, osoba s kojima je s Tanjom dijelila teške trenutke i godine borbe protiv teške bolesti. Junakinja ove priče će o borbi s bolešću, pronašla je u Belli više od samog ljubimca. Ona je postala prijateljica koju je Tanja izdresirala da 'ode u đir', istovremeno donoseći radost ne samo Tanji, već i svima koji dijele njihovu priču putem društvenih mreža.

Mnogima je poznato da je modro-žuta ara je, kao kućni ljubimac, jedna od najpopularnijih ara na svijetu, što zahvaljuje svojoj uravnoteženoj naravi, inteligenciji i dakako iznimnoj ljepoti. Obožava ljude, posebno svoje ukućane s kojima voli pričati cijeloga dana.

Svoj zajednički put započeli su kada je Tanjina pernata mezimica imala tek dva i pol mjeseca. Tanja se tada, kako nam priča, nakon razgovora s liječnicima onkolozima u Americi, ispunio dječački san. I dok smo razgovarali s Tanjom na njezinu je ramenu bila Bella. Uz povike 'mama', kako Bella od milja naziva Tanju, uspjeli smo doznati detalje kako provode dane, voli li Bella kupanje, što jede i kakva je s drugim ljubimcima u obitelji....

- Doktori su me za vrijeme liječenja u Americi upitali što želim za rođendan. U zezanciji sam rekla pticu aru i oni su na to odgovorili - može! Blago rečeno, ostala sam u šoku posto znam da su skupe papige - kazuje nam Tanja. Ali, nije to prvi put da su ju iznenadili poklonom. Iza Tanje je dugi niz godina liječenja, što na splitskoj onkoloniji što u Americi.

Od malena je rasla uz životinje. Rado se sjeća suživota upravo s pticama - tigricama i nimfom. Nije Bella jedini ljubimac u obitelji. Tu su i psi Abbi i Špiro te maca, s kojim prilično dobro surađuje.

- Ara je bila moja životna želja. Kao mala sam imala ptice, nikad pse ni mačke. Kad sam se udala imala sam žakoa, ali ponavljam ara je oduvijek moja želja i to baš ovog svijetlo perja u plavoj i žutoj boji..Sada uz Bellu, imam tri psa i mačku - otkriva te dodaje:

'Samo ti nađi uzgajivača, mi ćemo ju platit'

- Bio je to 5. ožujka 2023. godine kada sam išla po Bellu u Križevce. Doktori su ju platili, a moje je samo bilo da dođem do farme. Niti desetak dana nakon povratka u Vinišće započela sam s njom prvi freefligh (op.a. slobodno letenje/samostalni let) - ističe.

- Ajde. Jedan, dva, tri. Leti Bella - tim riječima započinju prvi let s nadaleko poznatog prozora u Vinišću. Bella je rado viđena u svom malom mjestu, a može se pohvalit i da je njezina popularnost na društvenim mrežama omogućila da šira javnost vidi prekrasnu uvalu u Vinišću.

O vježbanju slobodnog leta ju je podučila prijateljica koja je vlasnica kakadua u istom mjestu, pa danas Bella i kakadu mogu zajedno letjeti. Tanja redovito Belline letove dijeli na svom Instagram profilu i TikToku. Sugovornica nam kazuje da najčešće Bella leti dva put, a let kreće ranije spomenutim riječima 'jedan,dva,tri...'.

Osim toga, izuzetno je znatiželjna. Za aru kažu da je vlasnica najjačeg kljuna od svih ptica.

- Ima najtežu narav. Rekla bi da nije temperamentna nego znatiželjna. Gdje god netko nešto radi ili razgovara, ili primjerice kad se okupi skupina ljudi u uvali, Bella se tu obavezno zaustavi i sluša. Mogu ja tada zviždati i zvat ju, ali dok njoj ne dođe želja za povratkom doma, ništa od toga - dodaje.

- Kad moram negdje ići obavezno ju stavim u kavez. Zanimljivo je da kada ja idem odmorit sat ili dva zavlada potpuna tišina. Mislim da osjeti da se osjećam loše i da mi je potreban odmor. Inače, ako sam po kući pospremam ili kuham, ona je iznimno aktivna. Spušta mi se niz ruku, šeta po kuhinji, ma ne miruje ni sekundu. Tada ju moram stavit u kavez i kreće negodovanje. Inače, kada izlazim iz kuće pozdravim ju i zna da me nema i tada miruje. Kad se vratim tada nadoknadi svu tišinu i viče na mene - navodi.

Kakvi joj vremenski uvjeti odgovaraju, odnosno ne odgovaraju za let?

Primjerice, kad je tek stigla u Vinišće i krenula sa slobodnim letenjem to su trebali biti idealni vremenski uvjeti. Vidi se to i iz Tanjinih starijih objava...

-Ajde leti prije juga. Zovu nam četiri dana juga Bella, vidi kako je sad lipo. Zašto te ja sad moram tirat. Jedan, dva tri - rekla je Tanja dok je Bella već raširila svoja krila i otišla u đir.

A danas... Ima li Bella papagajskih epizoda vratolomija i glumatanja?

- Leti Bella danas i po jugu. Uspijem ponešto snimit i objavit na Instagramu, ali ne uvijek sve. Primjerice kad poleti i vidi auto ili motor u vožnji tada poludi. Kreće u utrku, zaleti se i gušta. Kao da se želi natjecat tko je brži. Prije koji dan je napravila prvi visoki let oko naše kuće, zazviždila sam joj da zna da sam tu i direktno s 10 ili čak 15 metara mi sletjela na ruku unatoč jugu. Iznenadila me - govori.

Are se hrane sjemenjem za velike papige uz puno badema, kikirikija i oraha, vitamina i minerala te u prehrani moraju imati 30 posto voća.

- Navečer joj dam malo sjemenki, a preko dana gricka orašaste plodove. Njoj je potrebno 80 posto povrća, malo voća, a samo 20 posto orašastog. Od povrća blitva, brokula, krastavci, peršin, ljuti fefeon i crvena paprika. Sve svježe iz vrtla. Kuham joj kvinoju i na pari joj skuham batat. To je za dva obroka - doručak i ručak.

Kao poslastica daju im se orašasti plodovi.

Vratimo li se kratko na početak, uz Bellu imate i pse i mačke. U kakvim su odnosima?

- Abba je baš moja. Nisu se baš ljubile na početku jer Abba je bila mezimica i onda je stigla konkurencija Bella. Već je sada bolje, Abba je prije bježala od nje, ali s vremenom će valjda spoznat da su prijateljice - govori.

Kako možemo vidjeti na društvenim mrežama Bellina omiljena igra je vježbanje s daljinskim upravljačem, a nijedna nova igračka ne bi mogla zamijeniti.

Koje riječi zna? Tek joj je godina dana...

- 'Av,av', to valjda jer imamo dva psa u kući i zna reći 'mama'. To ste imali priliku više puta čut, ali eto to ne znam odakle joj jer su moja djeca već odrasla pa nema puno vikanja mama, mama po kući - kroz smijeh će.

Iako je iza Belle tek jedna turistička sezona i to dok je bila iznimno mala, Tanja nam otkriva da je već prošlog ljeta u Vinišću koje je inače poznato kao raj za odmor turista, Bella našla svoje mjesto za uživanje. Mještani Vinišća ju uvijek radosno pozdrave dok leti uvalom.

- Smjesti se na ogradu iznad štekata ispod kuće. Tu su stranci i domaći, pričaju i druže se, a ona sjedi i sluša. Puštala sam je tada letjet u pet sati ujutro, čim svane, da uživa. Mislim da će tako bit i ovo ljeto - otkriva.

Straha da će Bella zaboravit put do kuće ili da će ju netko uzet, ipak ima..

- Na sebi ima GPS, ali opet me strah jer nikad ne znaš. Ima svakakvih ljudi - kazuje nam Tanja.

O trenutnom zdravstvenom stanju, Tanja nam kazuje da je sve bolje i bolje. Kako joj pokazuju nalazi i kažu liječnici raka trenutno nema od lipnja 2023. godine, ali prevencije radi jednom mjesečno prima kemoterapiju. Nadaju se da bi kroz pola godine mogla biti u remisiji nakon 14 godina liječenja - govori Tanja za Dalmaciju Danas.

- Splitski onkolozi su mi preporučili odlazak u Ameriku kada su vidjeli da je bolest uznapredovala, a da se ne zna o čemu se točno radi te da nema lijeka. Onda smo tražili i rođak mi je u New Yorku pronašao ustanovu za istraživanje poznatih tumora i tamo sam se liječila dugo. Danas ne mogu ništa teško radit. Čim se umorim, padam. Bella mi je sada najbolja zabava. Prošetamo, kupamo se, uživamo i sve to objavimo na društvenim mrežama - ističe hrabra Tanja.

Ovo je divan primjer kako ljubav prema jednom malenom stvorenju može biti nevjerojatna snaga koja pomaže prebroditi najteže trenutke života. Sretno Tanji i Belli!