SVIMA RASTU PLAĆE OD NOVE GODINE Dolazi do poreznih izmjena

Porezne izmjene od početka iduće godine donose ukidanje prireza, podizanje osobnog odbitka s 530 na 560 eura i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama

Od 1. siječnja svima nam rastu plaće, a za koliko to pak ovisi o tome gdje živite.

Tako će 555 općina i gradova do kraja godine moraju donijeti odluku o visini poreznih stopa u propisanim granicama i objaviti je u Narodnim novinama, a do sada je to službeno učinilo njih tek 30-ak ili pet posto.

Radnici s nižim plaćama mogu očekivati najveće povišice

Najveću povišicu mogu očekivati najslabije plaćeni radnici. Porezne izmjene od početka iduće godine donose ukidanje prireza, podizanje osobnog odbitka s 530 na 560 eura i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama.

"Radnicima koji imaju bruto 850 u Zagrebu će plaća porasti za nekih 5 posto, odnosno za nešto više od 30 eura. Je li 30 eura na tu nisku plaću malo ili puno, o tome možemo razgovarati, o tome što se može kupiti za tu svotu, ali ako gledamo usporedbu, da to je svota koja je povećanje. Onima s većom plaćom koji imaju plaću negdje oko 2500 eura neto, njemu će plaća porasti za 3-4 eura, dakle gotovo neprimjetno", kazala je za RTL Đurđica Jurić, financijska i porezna analitičarka.