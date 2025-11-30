Svijeća nade zasjala na Gospinu Otoku: Solin večeras ušao u Došašće

U ozračju prvog dana Došašća, večeras je na Gospinu Otoku u Solinu upaljena prva adventska svijeća – svijeća nade. Kako je objavio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, paljenje svijeće održano je "iza nedjeljne večernje mise", uz blagoslov i molitvu koju je predvodio don Stipan Šurlin, župnik župe Gospe od Otoka, te vokalnu pratnju Papa benda.

Ninčević je podsjetio na važnost adventskih običaja u kršćanskoj tradiciji. "U našoj kršćanskoj tradiciji, pored svih drugih običaja, kroz ovo vrijeme došašća, običaj je paljenja adventskih svijeća", poručio je. Posebno je istaknuo simboliku mjesta na kojem je vijenac postavljen. "Nema primjerenijeg mjesta za oživjeti i živjeti naš kršćanski i hrvatski običaj i tradiciju, nego postaviti adventski vijenac i paliti svijeće na sveto tlo Gospina Otoka, izvora i ishodišta naše vjere i nacionalne svijesti", naglasio je gradonačelnik.

Prva svijeća na adventskom vijencu, kako je istaknuo, nosi snažnu poruku nade. "Zapalili smo prvu svijeću – svijeću NADE!", objavio je Ninčević, podsjetivši da je upravo nada ono što je danas posebno potrebno i pojedincu i zajednici. "Ako nam je ikad, dragi vjernici i svi ljudi dobre volje, kao pojedincu, ali i zajednici, potrebna nada, i to ne obična nada, već Kristova nada, onda je to vrijeme u kojem danas živimo", poručio je.

U nastavku objave gradonačelnik je istaknuo da svjetlo prve svijeće treba biti poticaj na unutarnju snagu i vjeru. "Neka svjetlo adventske svijeće, svijeće nade, rasplamsa u nama nadu i vjeru, koja će rastjerati tamu svih naših bolesti, nemira, usamljenosti i odbačenosti", naveo je.

Na kraju se obratio Solinjanima s blagdanskom porukom: "Dragi sugrađani, neka svima nama ovo vrijeme došašća donese mir i radost u naše živote."