Svijeća nade upaljena u Kaštelima. Adventski vijenac dug 18 metara izradili su učenici i profesori

U Kaštelima je večeras održano tradicionalno paljenje prve adventske svijeće, poznate kao svijeće nade, čime se već trinaestu godinu za redom obilježava početak Došašća i pripreme za Božić. Sama svečanost održala se u Đardinu, u Kaštel Novom.

Službu riječi predvodio je don Gabrijel Kamber, župnik župe Sv. Petra ap. iz Kaštel Novog, dok je prvu adventsku svijeću na adventskom vijencu upalio Mario Škopljanac, predsjednik Gradskog vijeća grada Kaštela.

Prije samog obreda i otvaranja kaštelanskog Adventa koji počinje paljenjem prve svijeće, a nastavlja se dolaskom Svetog Nikole u Novi park u Kaštel Lukšiću, predsjednik Gradskog vijeće, Mario Škopljanac izrazio je zadovoljstvo posjećenošću i tradicijom paljenja adventske svijeće u Kaštelima.

- Po prvi put palim adventsku svijeću i drago mi je što sam upalio svijeću nade. Božić je jedan od najvećih kršćanskih blagdana, pa se nadam kako ćemo ovaj advent i Božić provesti u krugu obitelji, u zdravlju i veselju, kazao je Škopljanac.

Izvedbom prigodnih napjeva ovaj događaj su uveličale Kaštelanke, klapa Štorija, župni i dječji zbor sv. Petra apostola te VIS-a Snaga vjere.

Adventski vijenac, postavljen u Đardinu, izradili su profesori i učenici SŠ Braća Radić – Kaštel Štafilić.