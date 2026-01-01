Švicarska traži pomoć, Hrvatska odgovorila: "Ponudili smo zbrinuti pacijente, ali postoji problem"

Nakon stravične tragedije na švicarskom skijalištu Crans-Montana, zemlja je zatražila pomoć Europske unije preko mehanizma za civilnu zaštitu.

Hrvatska je odmah ponudila svoju pomoć u zbrinjavanju stradalih osoba.

"Švicarska je danas poslijepodne zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 ozlijeđenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švicarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prijevoza i ostalog", objasnio je pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite Davor Spevec za Dnevnik Nove TV.

Kako kaže, Švicarska nema određeni rok u kojem mora donijeti odluku, ali se ona očekuje kroz večer.

"Mi smo njima poprilično daleko, tako da ćemo vidjeti što će odlučiti. Poprilično je teško tako transportirati ozlijeđene", nadodao je.