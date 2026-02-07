Svi putevi danas vode na Poljud! Hajduk lovi bodove protiv Slaven Belupa, navijači pristižu

Nogometaši Hajduka danas početkom u 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL.

- Očekujem agresivnog protivnika koji igra dobar presing. Po statistici su odmah iza nas u toj stavci. Imaju dobrog trenera, njegova ideja mi se sviđa. Mi smo pružili po tri velike prilike suparnicima u protekle dvije utakmice. Stvorili smo dovoljno šansi, mogli smo pobijediti. Moramo naći način da to napravimo bez obzira na teren, kišu i ostale stvari. Moramo gurati naprijed. Želimo igrati uvijek na pobjedu, nećemo mijenjati stil igre, cilj da budemo momčad koja igra i stvara prilike - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, najprije od Istre 1961 na Poljudu, a zatim prošlog vikenda od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.