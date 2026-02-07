Close Menu

Svi putevi danas vode na Poljud! Hajduk lovi bodove protiv Slaven Belupa, navijači pristižu

Hajduk je posljednje dvije utakmice poražen. Valjda će sad biti bolje

Nogometaši Hajduka danas početkom u 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL.

- Očekujem agresivnog protivnika koji igra dobar presing. Po statistici su odmah iza nas u toj stavci. Imaju dobrog trenera, njegova ideja mi se sviđa. Mi smo pružili po tri velike prilike suparnicima u protekle dvije utakmice. Stvorili smo dovoljno šansi, mogli smo pobijediti. Moramo naći način da to napravimo bez obzira na teren, kišu i ostale stvari. Moramo gurati naprijed. Želimo igrati uvijek na pobjedu, nećemo mijenjati stil igre, cilj da budemo momčad koja igra i stvara prilike - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, najprije od Istre 1961 na Poljudu, a zatim prošlog vikenda od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.

