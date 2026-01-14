Svi na Gripe: Split dočekuje Cibonu

Košarkaši KK Splita danas igraju novu prvenstvenu utakmicu u SuperSport Premijer ligi. U sklopu 16. kola "Žuti" na domaćem parketu dočekuju KK Cibonu, a susret je na rasporedu u 20:00 sati.

Utakmica će se igrati u Dvorani Gripe na adresi Ulica Slobode 16b, Split.

Ulaznice se mogu kupiti putem interneta na www.adriaticket.com, kao i na blagajni kluba od 17:00 sati.

KK Split poziva navijače da ispune tribine i pruže podršku momčadi u važnom dvoboju protiv zagrebačkog sastava.